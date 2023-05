Una lunga estate ricca di eventi culturali

Sarà l’estate più lunga di sempre. Il calendario di eventi allestito dal Comune di Castelnuovo si apre a giugno e proseguirà fino a domenica 8 ottobre in un alternarsi di iniziative, rassegne, teatro, cinema, concerti e gastronomia che coinvolgeranno tante associazioni, pescando nella tradizione oltre a portare qualche novità. Non poteva mancare la mostra fotografica alla torre dei Vescovi di Luni in piazza Querciola che sarà all’insegna della curiosità. Infatti le stanze verranno occupate dagli scatti di Maurizio Maggiani, conosciutissimo scrittore che vanta però un lungo percorso con la macchina fotografica e i suoi scatti ripercorreranno una fetta di storia italiana dagli anni Settanta fino all’attualità. Maggiani infatti è da tempo residente in Romagna e la fotografia che chiude la raccolta scelta per la mostra dal titolo "Il narciso meccanico" in programma dal 16 giugno al 15 ottobre curata da Archivi Fotografici è proprio dedicata all’alluvione che ha sconvolto il territorio. Per presentare gli eventi insieme al sindaco Daniele Montebello , gli assessori Katia Cecchinelli e Gherardo Ambrosini e la curatrice Elisabetta Sacconi erano presenti i referenti delle associazioni impegnate: Paolo Rissicini e Lorenzo Baudinelli (Vertigo); Samuela Ferrari (Abygaille); Alessandro Vanello (Compagnia degli Evasi); Alessio Giananti (Archivi della Resistenza) e Orianna Fregosi (Pop Eat). Tra i ritorni anche la storica sagra enogastronomica nel borgo di Vallecchia che si terrà a luglio e agosto. Dopo l’apertura della mostra fotografica alla torre il paese collinare si anima con la due giorni (17-18 giugno) della rassegna "Benvenuto Vermentino" che vedrà la partecipazione di ben 22 cantine e i consorzi di Toscana e Sardegna.

Oltre alla promozione del vino verranno allestiti stand gastonomici che spazieranno dalla focaccia al cacciucco, oltre ai convegni a tema e musica. La valorizzazione della tradizione culturale del territorio abbinata a spettacoli e intrattenimento torna domenica 8 ottobre grazie al festival Pop Eat. Dal 27 giugno al 7 luglio nell’area verde del centro sociale di Molicciara si svolge la sedicesima stagione del festival Teatrika organizzata dalla Compagnia degli Evasi. Da 28 stagioni è il punto di riferimento degli appassionati: la rassegna cinema e cultura in programma in piazza Querciola dall’11 luglio al 5 agosto 2023 ideata da Paola Moro e Giorgio Baudone avrà come supporto la giovane associazione Vertigo. Torna la rassegna "Women Voci di donne" organizzata da Ad Eventi sabato 29 luglio in piazza Querciola ospitando Dulce Pontes. Il 5 e 6 agosto sempre nel borgo si terrà il "Festival della fiaba" ideato dall’Associazione Abygaille. Chiusura a ottobre dedicata a Pop Eat, nutriamo il borgo ideata da Ori Cultural Projects.

Massimo Merluzzi