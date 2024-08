Una giornata speciale in mare. I bimbi ucraini in gita sulla costa. Accompagnati dai barcaioli

Una giornata diversa e originale, per osservare da una prospettiva suggestiva le bellezze della costa spezzina. Per i ragazzi ucraini e le loro mamme che da tempo sono ospiti in Liguria sarà davvero una bella occasione di svago e divertimento quella offerta grazie all’idea lanciata dall’associazione italo-ucraina "Herdiam Slava" di Spezia e il supporto preziosissimo dell’associazione nautica "Il Gigante" di Monterosso. Per l’iniziativa è stato scelto come quartier generale proprio la spiaggia della località marinara monterossina. Domani, giovedì, alle 8.30 arriveranno i 25 bambini di età che varia tra i 7 e i 13 anni alcuni accompagnati dalle mamme e rappresentanti delle associazioni e saliranno a bordo delle barche, circa una decina, messe a disposizione dei soci dell’associazione presieduta da da Stefano Menini.

Nel corso della mattinata i volontari "marinai" che si sono messi a disposizione degli organizzatori guideranno gli ospiti lungo la costa mostrando delle bellezze davvero uniche raggiungendo prima Monterosso per poi fermarsi nella spiaggetta di Guvano. Una località ormai raggiungibile esclusivamente soltanto dal mare, essendo chiuso e pericolante il tracciato attraverso la vecchia e dismessa ferrovia, che consentirà di poter tranquillamente divertirsi e trascorrere quale ora in allegria tra tuffi nella splendida acqua e ’bagni’ di sole". Una volta risalita a bordo la delegazione tornerà a Monterosso dove ad accogliela troverà i soci del circolo nautico ’Il Gigante’ composta da un centinaio soci che offrirà un rinfresco. Da quando sono arrivati nel nostro Paese, e in particolare in Liguria, i bambini e le mamme in fuga dall’Ucraina sono state organizzate diverse iniziative proprio per facilitare i rapporti sociali e il loro inserimento nelle località che hanno predisposto un progetto di accoglienza. L’idea dunque di far visitare le bellezze delle Cinque terre e far sentire l’affetto della comunità di Monterosso sarà senza dubbio un bellissimo momento per alleviare il disagio e la nostalgia del proprio Paese.

Massimo Merluzzi