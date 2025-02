Una darsena nell’ex centrale: "Indicazioni da considerare"

Non tardano ad arrivare le prime reazioni al progetto proposto da Confartigianato. L’idea di realizzare una darsena nel cuore dell’ex centrale Enel, collegata al mare da un canale navigabile che attraversa l’area industriale spezzina, ha ovviamente attirato l’attenzione delle istituzioni e della politica. Federica Montaresi, attuale commissario dell’Autorità di sistema portuale del Mar ligure orientale, interpellata a riguardo, ha mostrato interesse sul "progetto visionario" proposto dall’associazione di via Fontevivo. "Già lo scorso anno – ricorda il commissario – avevo avuto modo di sottolineare l’importanza che può rivestire l’area Enel nell’ambito delle funzioni collegate alla cantieristica del Miglio Blu e quelle portuali non connesse allo stoccaggio dei container. É un’area strategica, vicina al porto; l’idea di Confartigianato è molto ambiziosa e po’ visionaria, apprezzo molto la visione di questa ipotesi progettuale, al di là delle difficoltà realizzative dà comunque indicazioni sulle funzioni che potrebbe svolgere quell’area collegata a esigenze di sviluppo concrete come quelle della blue economy e della logistica". Il progetto di Confartigianato ha trovato anche l’interesse politico: quello del Pd, con il gruppo comunale.

"Si tratta della prima idea realmente innovativa degli ultimi otto anni, ma non proviene da chi amministra la città: elemento che dovrebbe fare riflettere gli spezzini su come Spezia sia rimasta ferma e ingessata dall’incapacità di chi avrebbe dovuto proporre e costruire soluzioni di largo e lungo respiro". dicono i consiglieri. "Crediamo che la direzione dell’industrializzazione dell’area, se sostenibile, sia quella giusta. Occorre che adesso il sindaco esprima la sua opinione di merito, facendo sì che sia il Comune della Spezia a riprendere il ruolo di regia, a cui a suo tempo aveva abdicato in favore di Enel, oggi la sola titolata a scegliere tra i progetti delle imprese". Dal Pd anche due parole sull’incontro romano tra il sindaco Peracchini e i vertici di Enel. "Quale scenario si aspettava il sindaco dopo aver assunto, sulla vicenda, un ruolo di totale passività? Perché il sindaco pone il tema solo oggi e solo oggi si rende conto, con le sue scelte, di aver messo la città nelle mani di Enel? Quello che, per ora, è una sorta di masterplan, venga presentato alla città nelle sedi istituzionali".

mat.mar.