Una conferenza sul gesuita Ricci

Nella sala stampa della Fondazione Carispezia in via Chiodo, a partire dalle 16 è in programma oggi, per iniziativa della Società Dante Alighieri, una conferenza dell’ammiraglio Cesare Giorio sul tema ‘Matteo Ricci, cittadino di due mondi’. Giorio, già ufficiale di Stato maggiore della Marina, consigliere della Dante spezzina ed esperto di storia medievale e moderna, intratterrà gli ospiti sulla figura del grande gesuita Matteo Ricci ( 1552-1610), che ebbe il merito di far conoscere la cultura occidentale cristiana nelle Indie e in Cina, creando un ponte tra due mondi lontani e diversi. Il missionario gesuita è morto a Pechino nel 1610, più di quattro secoli e subito dopo la sua morte la sua testimonianza fu al centro di una lunghissima controversia nel corso della quale

fu contestata la sua interpretazione dei riti confuciani per gli antenati come cerimonie civili e non religiose. L’evento ha il patrocinio del Comune della Spezia. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.