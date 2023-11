Un webinar sulla transizione energetica

Il Pid (Punto impresa digitale) della Camera di Commercio Riviere di Liguria organizza, in collaborazione con Dintec (Consorzio per l’innovazione tecnologica), il secondo webinar gratuito relativo al ciclo di eventi sulla transizione energetica e le comunità energetiche rinnovabili. L’incontro, dal titolo ‘La transizione energetica tra efficienza e comunità energetiche rinnovabili: efficientamento e risparmio energetico’, è in programma stamattina, alle 10: per le imprese, una opportunità ulteriore rispetto a quelle già messe in campo, per approfondire l’argomento insieme agli esperti e scoprire i vantaggi che la transizione può portare all’intera società. Per ulteriori informazioni inviare una mail a [email protected].