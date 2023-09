Un settore in estrema crescita: "C’è bisogno di figure professionali"

Conto alla rovescia per il taglio del nastro della 63ª edizione del Salone Nautico di Genova. Spente le luci sul Cannes Yachting Festival, da giovedì 21 settembre fino a martedì 26 settembre, il popolo della nautica si ritroverà nel capoluogo ligure per scoprire le ultime novità del settore della nautica, per poi darsi nuovamente appuntamento, dal 27 al 30 settembre, al Monaco Yacht Show. Il Salone ligure si colloca come ogni anno, tra le vetrine più importanti a livello internazionale, l’imperativo comune è esserci.

Ad anticipare l’accensione dei riflettori sull’importante kermesse nautica, sarà oggi, alle 18.30, l’inaugurazione della mostra fotografica "Il Salone Nautico, la Liguria e il Mondo", realizzata da Regione Liguria in collaborazione con i Saloni Nautici e il Secolo XIX, che sarà esposta a Genova, in Largo Pertini, di fronte al teatro Carlo Felice. All’inaugurazione sarà presente il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti. Nel pomeriggio di venerdì 22 settembre, invece il presidente di Regione Liguria, sarà presente al Salone Nautico di Genova per accogliere il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ad accompagnare la premier nella visita tra stand e imbarcazioni, tra le autorità presenti vi saranno anche il presidente di Confindustria Nautica Saverio Cecchi e il sindaco di Genova Marco Bucci.

Spente le luci di Cannes, i grandi nomi della cantieristica internazionale saranno come di consueto, tra i protagonisti del Salone. Tra questi non mancheranno le grandi firme del Miglio Blu, come Sanlorenzo, che sarà presente, con le sue imbarcazioni, nel suggestivo spazio del Waterfront di Levante progettato da Renzo Piano. A comporre il lustro internazionale della nautica made in Italy, la sua bellezza, raffinatezza e cura del dettaglio non bisogna però dimenticare l’importanza del vastissimo tessuto di artigiani e di piccole e medie imprese, presenti anche nella nostra provincia.

Quelle che svolgono attività legate alla nautica, associate alla Cna spezzina sono più di 350. "Dal punto di vista produttivo – spiega Francesca Moriconi, referente Cna nautica La Spezia- il settore è in estrema crescita. All’interno di Cna abbiamo imprese di tutta la filiera. Dalla produzione, alla cantieristica. Dalla progettazione, al design, fino ad arrivare al rimessaggio posti barca. Data l’importanza, a mio parere, occorre porre l’attenzione su alcuni aspetti, tra i quali la manodopera. C’è bisogno di manodopera, di figure professionali. Questo è anche il motivo che ci ha portato, con una nostra associata, a dare vita, insieme all’istituto Chiodo, ad un corso per provare a formare dei tappezzieri (nautici)". Parlando in particolare della Fiera genovese la referente Cna nautica sottolinea: "Il Salone di Genova è una delle fiere più importanti nel contesto italiano. Credo che essere presenti a Genova, per un’azienda che opera nel territorio sia necessario".

