Si fingono carabiniere e avvocato e chiedono 8mila euro a due anziani: arrestati

La Spezia, 31 agosto 2024 – Si fingono carabiniere e avvocato: arrestati per truffa dai veri carabinieri. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile della Compagnia della Spezia, ieri pomeriggio, hanno arrestato – nella flagranza del reato di truffa aggravata – un 49enne ed una 31enne di origine campana.

Circa alle 17 la centrale operativa dei carabinieri ha ricevuto una chiamata da una coppia di pensionati spezzini che, poco prima, erano stati contattati da parte di un fantomatico maresciallo dei carabinieri e di un avvocato i quali asserivano che il figlio dei due anziani, era stato coinvolto in un grave sinistro stradale e che pertanto era stato trattenuto in caserma.

Il sedicente avvocato diceva che erano necessari oltre 8mila euro in contanti per evitare che l'uomo finisse in galera. Immediatamente l’operatore della centrale operativa ha avvisato una pattuglia della radiomobile che, dopo aver raccolto le prime informazioni dalle vittime, si è appostata ed ha atteso l’arrivo dei truffatori.

Dopo qualche decina di minuti si è presentata alla porta una donna, sedicente avvocato, alla quale l’anziana ha consegnato, come concordato poco prima telefonicamente, dei monili e dei contanti necessari per evitare problemi giudiziari al figlio. Il finto avvocato è stato immediatamente fermato così come il complice, che l’attendeva su un’utilitaria a pochi metri dal portone dello stabile.