Lavori terminati, riapre la Strada Provinciale 30

Concluso l’intervento della Provincia per la messa in sicurezza della Strada Provinciale 30 che raggiunge l’abitato di Corniglia. E’ stato ha effettuato un nuovo sopralluogo per verificare lo sviluppo dell’opera in località Lavaccio dove è terminata, la messa in sicurezza della scarpata sottostrada. Questo ha permesso l’eliminazione del semaforo e la chiusura dell’area di cantiere, rendendo il tracciato percorribile. Si tratta di un programma che prevede di stabilizzare il ciglio di valle, in parte franato da anni, con la posa di un tratto di 50 metri di cordolo realizzato su pali e tiranti, a ripristino del cedimento di valle, e con la sistemazione di un tratto stradale, pavimentazione e barriere per circa 80 metri lineari. Per di ripristinare in piena sicurezza il doppio senso di circolazione, è stata anche effettuata la riasfaltatura della carreggiata. L’importo totale dell’opera è di 158mila, eseguiti dall’’impresa Ferrari-De Nobili srl. "Prosegue il programma di messa in sicurezza della nostra rete stradale – commenta il presidente della Provincia Pierluigi Peracchini _ stiamo garantendo più interventi contemporanei in diverse zone della provincia, cercando di razionalizzare i tempi in modo da liberare le strade dal vincolo dei cantieri, dove possibile, in vista dell’arrivo della bella stagione".