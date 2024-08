Occhi puntati sul futuro di Atc: "Meno corse nei giorni festivi"

La crisi del trasporto pubblico locale non è soltanto un problema spezzino (come dimostrano le difficoltà a garantire la completezza dei servizi) ma interessa anche altre realtà nazionali. Il mal comune però non deve distogliere l’attenzione dalla situazione. Lo ha ribadito Marco Furletti segretario territorioale Uil Trasporti. "Crediamo – spiega – necessario e non più rinviabile un urgente intervento della proprietà di Atc Esercizio volto alla ripresa di un tavolo negoziale aziendale che porti alla stipula di un accordo di secondo livello in grado di dare risposte concrete in termini salariali ai lavoratori". Furletti ha ribadito la necessità di rimodulare il servizio a partire da gennaio in funzione del personale a disposizione. Dobbiamo tener conto – prosegue – che probabilmente il vincitore della gara del sub-appalto non sarà comunque in grado di coprire il 30 % del servizio previsto dal bando. Un elemento di profonda incertezza che ha determinato una forte riduzione del personale dipendente di Seal, che ha optato per posizioni lavorative alternative". Si è già parlato di rimodulazione del servizio. Ma concretamente in cosa consiste?

"Dovrebbe prevedere – conclude Furletti – una esternalizzazione di servizi non di trasporto pubblico locale ad esempio servizio di navetta ed una riduzione temporanea del servizio nei giorni festivi per poter avere più personale a disposizione dal lunedì al sabato, soprattutto in vista dell’inizio dell’anno scolastico. La riduzione del servizio nei giorni festivi deve avere durata breve per consentire alla proprietà e all’azienda di introdurre le azioni necessarie a ripristinare un servizio di qualità, migliorando altresì le condizioni economiche e di qualità del lavoro dei lavoratori del settore".

m.m.