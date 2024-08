Bonassola, musica ad alto volume in due locali: 500 euro di multa

Bonassola (La Spezia), 31 agosto 2024 – Due sanzioni per rumori molesti, a due locali di Bonassola. A metà luglio, in occasione del suo insediamento, il comandante della polizia locale Andrea Prassini aveva indetto una riunione con i titolari di diversi pubblici esercizi della zona, per manifestare la volontà dell'amministrazione comunale di limitare il più possibile le lamentele per il protrarsi nella notte di musica e schiamazzi vari provenienti proprio da alcuni locali.

Viste le numerose manifestazioni di dissenso che invece sono continuate a pervenire al Comando e agli altri uffici comunali, relative proprio ai rumori notturni dovuti alle feste organizzate da qualche pubblico esercizio, il comandante ha istituito diversi servizi serali con orario 18-24 e notturni, dalle 21 alle 3, con agenti in uniforme e in abiti civili, proprio per meglio accertare eventuali infrazioni al regolamento comunale sul rumore. Due in particolare sono i locali in cui sono state accertate le violazioni e, pertanto, saranno recapitati i relativi verbali da oltre 500 euro l'uno. Eventuali recidive potranno far predisporre la chiusura temporanea degli esercizi.