Un servizio navetta per il borgo

Un servizio sperimentale di trasporto pubblico con mezzi navetta per ridurre la pressione delle auto sul borgo. È quanto avviato dal Comune di Monterosso, motivato dalla frequente saturazione dei parcheggi comunali nelle giornate di maggiore afflusso turistico "che spesso costringe gli agenti di polizia locale a chiudere le vie di accesso principali al paese per evitare il sovraffollamento nelle aree più sensibili" spiega il Comune.

Il servizio, partito il primo week end di maggio, sarà svolto in collaborazione con la Pro Loco e il Consorzio turistico, che garantiranno l’accoglienza al Colle di Gritta. Da maggio a luglio il servizio sarà attivo ogni fine settimana, mentre ad agosto, oltre ai week end, nel periodo da venerdì 9 a domenica 25 il servizio sarà attivo ogni giorno. Il servizio opererà seguendo un itinerario ad anello che collega Fegina, Colle di Gritta e Vettora Loreto, e sarà disponibile dalle 11 alle 21 (fino alle 21.25 nel mese di agosto). La navetta potrà ospitare fino a 38 passeggeri per corsa, mentre il biglietto per ogni singola corsa costerà 2,50 euro a persona: una quota di questa tariffa verrà trasferita al Comune.