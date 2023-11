Un questionario per misurare il ’clima’ interno

Con quali criteri è stato misurato il ’clima’ all’interno di Euroguarco? L’analisi condotta da Natascia Silvestri Jones ha utilizzato un questionario anonimo, composto da 10 sezioni che spaziano dal benessere generale, all’equità sul luogo di lavoro, al senso di appartenenza e allo sviluppo professionale. L’applicazione utilizzata è SurveyMonkey, con la scelta del dipendente di effettuare l’intervista in piena autonomia e riservatezza, oppure con il supporto della consulente al fianco, dando la possibilità di fare domande di approfondimento su specifici aspetti. L’elaborazione delle risposte viene effettuata dal software, senza l’intervento della consulente. Il risultato ha premiato in particolare alcune aree di eccellenza, vale a dire: senso di appartenenza; soddisfazione generale ("così elevata che nessun dipendente sta considerando attivamente di cambiare azienda"); percezione di fiducia e riservatezza del ruolo delle risorse umane all’ 89,36 %. E ancora: "Desiderio attivo di partecipare ai miglioramenti, in maniera costruttiva e non distruttiva", accompagnato dalla "necessità elevata di avere maggiori momenti insieme, al di fuori dell’azienda – (49,69 %) – considerata area di eccellenza perché vuol dire che la maggior parte delle persone sta bene con i colleghi". E poi il senso di coinvolgimento ed empowerment (attitudine ad avere più notizie e info aziendali condivise e chiare, nel range del 25-45 % a seconda delle aree indagate). Altre performance significative si registrano infine nell’inclusività, dove "non vengono percepite aree di discriminazione per etnia, lingua, religione, disabilità, età, genere, politica".

F.A.