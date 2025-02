"Un punto difficile da conquistare. Ma avremmo meritato la vittoria"

All’insegna dell’equilibrio le dichiarazioni di mister Luca D’Angelo al termine: "Nel primo tempo abbiamo fatto benissimo, avremmo solo dovuto fare più attenzione in occasione del gol subito e fare più gol. Forse dovevamo essere un po’ più duri mentalmente negli ultimi minuti della prima frazione di gioco perché sarebbe stato importante andare al riposo in vantaggio. Anche nella ripresa abbiamo fatto più noi che gli avversari, con molte possibilità per segnare. Abbiamo messo in grande difficoltà il Modena come poche volte è capitato al Braglia. Ci prendiamo questo punto su un campo difficilissimo contro una squadra di grande caratura, anche se c’è un po’ di rammarico perché avremmo potuto vincere". "Credo che la cosa più importante, in questo momento, sia avere tutto l’ambiente compatto perché stiamo facendo un campionato eccezionale – ha continuato l’Omone –. Già il fatto che ci sia delusione per il pareggio attesta questo assunto. Ringrazio i tantissimi tifosi che ci hanno seguito, sono stati splendidi anche oggi". Sulle recriminazioni per la mancata espulsione di Beyuku, il tecnico aquilotto, con il suo consueto stile, ha rimarcato l’episodio: "Ci poteva stare la doppia ammonizione, non è facile però neanche per l’arbitro dirigere gare così intense". Infine, due battute su Kouda e Lapadula: "Rachid ha tirato di punta, il difensore ha avuto grande riflesso, mentre Lapadula ha fatto un buon primo tempo per poi calare un po’ di condizione in corso d’opera, però l’ho visto molto meglio rispetto alla settimana scorsa". Così, invece, Filippo Bandinelli: "Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, non abbiamo avuto la forza di provare a fare il secondo gol, poi c’è stato quel pareggio su palla inattiva, sul quale avremmo dovuto fare meglio. Stiamo prendendo troppi gol su palla inattiva, è lì la nostra lacuna in questo momento, non dobbiamo farne un dramma ma lavorare per percepire maggiormente il potenziale pericolo, pensando che da qui in avanti la palla dovremo prenderla noi. Il punto ci può stare, dobbiamo pensare alla prossima e continuare a dare continuità. Dobbiamo essere più bravi nel leggere i momenti della partita, anche se è normale fuori casa non dominare per tutti i novanta minuti. Siamo nel rush più importante del campionato, dobbiamo farci trovare pronti perché abbiamo un sogno e tutti dobbiamo tirare fuori il cento per cento. C’è grande entusiasmo che ci trasmettono i nostri tifosi, lo dobbiamo cavalcare cercando di continuare al meglio il nostro campionato".