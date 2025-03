Un progetto sulla legalità con due scuole

Un progetto di educazione e promozione della legalità. Parteciperanno gli istituti scolastici cittadini grazie all’approvazione della collaborazione tra l’amministrazione comunale di Sarzana e il parco Nazionale della Pace di Sant’Anna di Stazzema. Il percorso è nato nello scorso autunno dopo la proposta presentata al Comune dall’associazione “Colors for peace“ di coinvolgere l’ente in una serie di iniziative e nell’organizzazione anche a Sarzana di un progetto di educazione alla legalità caratterizzato da momenti di incontro rivolti alla cittadinanza e soprattutto di attività didattiche rivolte agli alunni degli istituti scolastici cittadini. Gli uffici hanno avviato una serie di contatti ottenendo la disponibilità alla partecipazione al progetto delle classi della scuola secondaria dell’istituto comprensivo “Ilaria Alpi“ e dell’istituto superiore “Parentucelli Arzelà“. Per altro il Comune di Sarzana è tra gli enti beneficiari dei contributi previsti dal Fondo per la legalità quindi i contributi devono essere utilizzati per organizzare attività di educazione alla legalità. Il Comune concederà inoltre l’utilizzo gratuito di spazi eventualmente necessari oltre a una contribuzione finanziaria finalizzata a sostenere le spese organizzative.

m.m.