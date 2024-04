Un parrucchiere e un aiuto cuoco

Le proposte di lavoro pubblicate agli sportelli del Centro per l’impiego di La Spezia. Info e candidature, https://formazionelavoro.regione.liguria.it

1 AIUTO CUOCO Ristorante ricerca aiuto cuoco. Si valuta anche possibile apprendistato, purché in possesso di minima esperienza. Richiesto possesso Haccp eventualmente da conseguire. Disponibilità al lavoro nei week end, festivi e serali. Si offre contratto a tempo indeterminato o apprendistato. Full-time. Sede La Spezia. Offerta 54879

1 PARRUCCHIERE Salone di acconciature ricerca 1 parrucchiere. Si valutano persone con esperienza ma anche da inserire come apprendisti. Età 20-45 anni, possesso di patente B ed auto propria. Si offre contratto a tempo determinato o apprendistato professionalizzante. Può essere valutato anche eventuale lavoro a chiamata. Orario di lavoro: 9-18. Zona Sesta Godano. Offerta 54872

2 CAMERIERI Hotel cerca 2 cameriere ai piani. Le risorse dovranno occuparsi della pulizia delle camere e degli ambienti comuni dell’hotel. Si richiede esperienza nelle mansioni, massima discrezione, affidabilità, disponibilità verso la clientela e a lavorare nei week-end e festivi. Si offre tempo determinato di 3/4 mesi con possibilità di prosecuzione. Orario 9-13. Zona Portovenere. Offerta 54858

1 MANOVALE Azienda presente sul territorio nazionale ricerca un operaio generico, manovale edile, per installazione e manutenzione illuminazione pubblica, nella zona tra Bogliasco e Luni. L’azienda valuta anche candidati non qualificati che abbiano buona volontà e capacità di apprendimento da formare in azienda con contratto di apprendistato. per l’ubicazione della sede aziendale è richiesta la patente A o B e il possesso di mezzo proprio. Zona Carrodano. Offerta 54849