Un nuovo caso per Altieri

Torna il capitano Altieri, che nel terzo libro a lui dedicato dalla scrittrice amegliese Rosemy Conoscenti fa nuovamente appassionare i lettori con una nuova avventura. La vicenda prende il via a Termoli – luogo particolarmente caro alla Conoscenti –, dove il protagonista si trova ad affrontare il caso di una ragazza scomparsa, mentre il suo umore è influenzato dalla lontananza della compagna Giovanna. La coppia deve, infatti, far fronte a questo imprevisto, dopo che lei ha vinto il concorso per procuratore capo alla Spezia. E proprio ad Ameglia la donna si trasferirà, affittando nel paese una casa in cui stabilirsi per questa nuova avventura di vita e di lavoro.

Soltanto dopo aver risolto il caso di scomparsa che lo porterà fino a san Domino, nelle isole Tremiti, il capitano partirà per raggiungere la compagna, nel tentativo di chiarire la loro relazione. Ma la suspense lo accompagnerà anche in Liguria: ad Ameglia verrà coinvolto dai colleghi nelle indagini su una morte sospetta al castello, che pare avvenuta dopo la proiezione di un film. Così, giallo e rosa s’intrecciano e mentre Altieri lavorerà alla soluzione del caso, cercherà di trovare un punto d’incontro con Giovanna. "Due casi, un solo capitano. Un protagonista che conquista. Un giallo che fa riflettere". Così la casa editrice Atile edizioni lancia ’Doppia indagine per il capitano Altieri’, nuova fatica letteraria dell’autrice da poco pubblicata. "Si tratta del terzo libro che dedico al mio personaggio – spiega l’autrice –, sui nove che ho scritto. Questa volta ho desiderato spaziare fra i miei luoghi del cuore, spostandolo da Termoli ad Ameglia e il risultato è una storia all’italiana, in cui il detective è al centro di tutto, ma non mancano i classici elementi del genere: cucina, mare, paesaggi, persone e omicidi". Ma c’è un fil rouge che caratterizza questa ’doppia indagine’, fra cuore e mestiere? "Certamente. Uno è l’omaggio ai posti che ho nel cuore: Termoli, dove vado in vacanza da anni, le Tremiti, che mi hanno colpita per la loro bellezza e le loro acque meravigliose, e naturalmente Ameglia. L’altro è la speranza: nonostante i casi cruenti, resta una costante in tutte le pagine di questo mio nuovo libro". ’Doppia indagine per il capitano Altieri’ è disponibile nei principali siti di vendita online e nelle librerie della provincia su prenotazione.

Chiara Tenca