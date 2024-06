Un motore per fare le fusa. Erdogat aspetta solo voi

Quella di oggi è la storia di un altro simpatico trovatello sul nostro territorio che è ospite del gattile di San Venerio da soli sei mesi. Il suo nome è Erdogat ed è un bel gattone adulto di razza europea comune e dal morbido manto pezzato bianco e arancione. Di stazza importante è un felino dolcissimo e affettuoso che dispensa fusa a tutti gli amici umani che incontra senza alcuna distinzione. La sua panciotta abbondante e rotonda, a quanto riferiscono i volontari de ’L’Impronta’ che di lui si prendono cura, non sarebbe il risultato di esagerato appetito e voracità – Erdogat infatti è addirittura un gatto schizzinoso che scarta il cibo umido in favore di crocchette secche – quanto piuttosto delle numerose pennichelle in assoluto e prolungato relax che ama ritagliarsi per gran parte della giornata nella sua morbida cuccia.

Erdogat sa alternare momenti di pausa a momenti di gioco che ama fare con gli altri ospiti del gattile ma in generale con gli umani, verso i quali dimostra una predilezione soprattutto quando li vede arrivare attrezzati con pupazzetti, sonaglini, palline colorate e altri giochi che per lui sono un richiamo davvero irresistibile. Erdogat è il prototipo del vero gatto che sa stare infine anche da solo, godendo di alcuni momenti esclusivamente in compagnia di se stesso e per questo dimostra di non essere per nulla invadente. Proprio per questa sua duttilità unita ad un carattere bonario anche se un tantino dispettoso con alcuni suoi simili, Erdogat è adatto a qualsiasi tipo di famiglia; sia nuclei con anziani e bambini sia padroni singoli che sappiano però condividere con lui momenti di gioco sfrenato e momenti di assoluto riposo.

Alma Martina Poggi