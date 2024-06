’Un mondo a parte’ in via Carducci. Per parlare di arte, libri e concerti

Cinema, teatro, spettacoli, concerti, conferenze, letture, laboratori e incontri. ‘Un mondo a parte’ è uno spazio nato di recente in via Carducci 43, che è pronto a dare alla città una nuova componente culturale. È uno spazio di libertà e partecipazione, aperto anche a proposte e iniziative esterne di artisti, associazioni e operatori culturali. I coordinatori dello spazio ‘cinema’ sono Paola Settimini (regista), Giordano Giannini (critico) e Lorenzo Moretti (docente). Tre serate a settimana saranno dedicate al grande cinema, con registi, attori, operatori, mentre dal 26 al 30 novembre si svolgerà la nona edizione del ‘La Spezia Film Festival’.

Anche il cartellone teatrale e ricco e di qualità: il 28 settembre ecco ‘Per sempre Tina’, un monologo di Arianna Pollini, poi il 5 ottobre ‘Il Belvedere’ di Aldo Nocolaj, con Sabrina e Menini e Sandro Tore, il 19 ottobre ‘Si chiamava Donatella’ di e con Donatella Mei, l’8 e il 9 novembre ‘Hostoire des vampires’ della compagnia Grand Guignol de Milan, il 23 novembre ‘Diario di un pazzo’ di Mario Moretti, con Maurizio di Giacomantonio, regia di Mila Moretti, il 6 dicembre ‘Alfonsina’ di e con Daniela Bertini, il 18 gennaio ‘Le Beatrici’ di Stefano Benni, regia di Paola Settimini, il 22 febbraio ‘Manifesto della donna futurista’ di Valentine de Saint Point, Reading con Ilaria Monfardini, il 7 marzo ‘Diari di Adamo ed Eva’ di Mark Twain, con Irene Baruffetti e Pietro Orlandi, l’8 marzo ‘Desdemona, Ofelia, Giulietta e le altre. Ovvero se Shakespeare fosse stato femminista’, di e con Donatella Mei (in scena anche Irene Baruffetti, Erica Canaccini e Sabrina Menini), il 14 e il 15 marzo ‘I racconti del boudoir’ della compagnia Grand Guignol de Milan, il 5 aprile ‘Legami’ con Aldo Guerrieri, Paola ed Emanuela Cristofaro. Tra ottobre e aprile andrà in scena ‘Viaggio nella Divina Commedia. Voci per Dante’, a cura del Centro Lunigianese di Studi Danteschi e Riccardo Monopoli. L’associazione B52 curerà il concorso per monologhi teatrali, con la direzione artistica dell’attrice Katia La Galante. Da ottobre inizierà il corso di teatro con l’attore e regista Sandro Tore e quello di scrittura narrativa a cura della casa editrice Cut-up Publishing, coordinata da Fabio Nardini. Da ‘Un mondo a parte’ c’è anche uno spazio per mostre di pittori, scultori, fotografi. La coordinatrice dello spazio artistico è la maestra d’arte Stefania Martinico, che terrà da settembre un corso di pittura emozionale, un corso di sartoria e maglieria creativa e l’appuntamento mensile GravidanzArte dedicato alle mamme in dolce attesa. A cura di Martinico anche il ciclo di film d’arte e il concorsi in occasione della Giornata Mondiale delle Api e della Giornata Mondiale del Gatto.

Marco Magi