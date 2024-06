Un mare di libri riparte dal molo. Dieci serate con la letteratura

Dieci appuntamenti con i grandi nomi della letteratura contemporanea italiana per la rassegna ‘Monterosso: un mare di libri’, con la direzione artistica di Marco Ferrari e l’organizzazione del Consorzio turistico Cinque Terre e del Comune di Monterosso. Gli eventi, con inizio alle 21.30 e ingresso libero, si svolgono al Molo dei Pescatori. La rassegna inizia lunedì con Sigfrido Ranucci, che presenta ‘La scelta’, partecipa il sindaco di Monterosso Francesco Sassarini. Secondo appuntamento giovedì 4 luglio con ‘La notte dell’Avana’: Davide Barilli presenta il suo nuovo libro ‘Bestiario habanero’ accompagnato da Yalica Jo che canta Silvio Rodriguez con letture in lingua originale di Randol Arias Portales. Seguirà lunedì 15 luglio ‘La Notte in giallo’: Bruno Morchio presenta ‘Le ombre della sera. Bacci Pagano e un’indagine senza capo né coda’, la spezzina Susanna Raule ‘Minerva in fiamme’ e Alberto Guarnieri ‘Abu Dhabi blues’. Venerdì 19 luglio Tea Ranno propone ‘Avevo un fuoco dentro’, interviene Gabriella Tartarini. Giovedì 25 luglio Federico Fubini presenta ‘L’oro e la patria. Storia di Niccolò Introna, eroe dimenticato’, interviene Filippo Paganini. Venerdì 2 agosto Antonio Padellaro propone ‘Solo la verità lo giuro’, insieme a Paganini. Giovedì 8 agosto va in scena ‘La Notte di Lisbona’, in cui Marco Ferrari racconta ‘Alla rivoluzione sulla Due Cavalli – Ritorno a Lisbona 50 anni dopo’, accompagnato dal gruppo Direcion Tango Trio. Lunedì 12 agosto Benedetta Tobagi presenta ‘Le stragi sono tutte un mistero’; lunedì 26 agosto Carlo Cottarelli propone ‘Dentro il palazzo. Cosa accade davvero nelle stanze del potere’, interviene Paganini. Infine, il 30 agosto, Giovanni Grasso presenta il suo L’Amore non lo vede nessuno’, con Paganini.

marco magi