Un mare dai Fondali puliti. Due giorni di iniziative nel segno dell’ambiente

Lerici si prepara ad ospitare il 7 e 8 giugno la 36ª edizione di ’Fondali Puliti’, evento organizzato dalla Lega Navale Italiana di Lerici, con il patrocinio del Comune. La kermesse celebrerà anche la Giornata internazionale degli oceani con tre laboratori organizzati dall’Ingv. La manifestazione è stata presentata ieri nella sala consiliare del Comune di Lerici, in collaborazione con la scuola media ’Poggi’ dell’Isa 10. L’obiettivo principale è sensibilizzare la comunità sulla protezione dell’ambiente marino e rimuovere rifiuti e detriti dal fondo del mare: mozziconi di sigaretta, pezzi di plastica, tappi e cannucce sono solo una parte della vasta raccolta di rifiuti che si accumula ogni anno sulle nostre spiagge e nei nostri mari. I fondali saranno ripuliti grazie all’intervento dei subacquei volontari della Lega Navale Italiana sezione di Lerici e di Scuba Sail. L’evento comincerà sabato 7 giugno, alle 10.30, in piazza Mottino per poi proseguire alle 11 con una conferenza sulla tutela ambientale, che vedrà coinvolte Polizia di Stato, Cnes e l’Ingv. Alle 18 ci sarà la conferenza dell’associazione Spazzapnea, mentre alle 18.30 SeaShepherd parlerà della vittoria contro la plastica attraverso la legalità. La raccolta dei rifiuti nei fondali del porticciolo si terrà l’8 giugno, in occasione della Giornata mondiale degli oceani. Questo il programma della manifestazione nel dettaglio. Sabato 7 giugno Piazza Mottino  10.30 Coffee break, 11 conferenza “Plastica a Mare” a cura di Polizia di Stato Cnes e Ingv, alle 12 aperitivo nella sede sociale della Lega Navale Italiana; ore 18 conferenza “ Spazzapnea”, a cura di La Tribù Diving Academy, 18.30 Incontro con Sea Shepherd Italia: “La vittoria contro la plastica passa per la legalità”, alle 19 l’aperitivo conclusivo.

Durante la giornata sarà visitabile la mostra del progetto “Esplorare il mondo dei vulcani sottomarini”. La seconda giornata, domenica 8 giugno al Porto di Lerici e Terrazza Erix si aprirà alle con la pulizia dei fondali con subacquei volontari (appuntamento di fronte al Circolo Erix, chiusura alle 12). Sempre dalle 9 alle 12 Tre laboratori scientifici a cura dell’Ingv: ’Meaning’ (gioco di carte sui cambiamenti climatici), ’Macmap’ (gioco da tavolo sullo studio climatico) e ’Le voci del mare’ (laboratorio sensoriale sull’acustica sottomarina). Per i più piccoli dalle 9 alle 12 Mostra “Emozioni in arte” con disegni dei bambini.  Gran finale alle 13 con la Spaghettata per tutti i subacquei volontari e collaboratorie alle 14 la chiusura della manifestazione. I bambini e i ragazzi potranno prenotarsi ai laboratori scrivendo a [email protected] L’Evento organizzato con il supporto di: Isa 10, Circolo della vela Erix, Anmi, Borgata Marinara Venere Azzurra, Asd Il Gabbiano, Lerici Coast, Sitemar, Spazzapnea, Stl, Sea Shepherd Italia, Polizia di Stato Cnes, Tribu Diving Academy, Scuba Sail.