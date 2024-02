Un funzionario economico con impegno full time

Il Comune di Ronco Scrivia in provincia di Genova ha indetto un concorso pubblico, per esami, per il conferimento a tempo pieno e indeterminato di un funzionario economico-finanziario - area dei funzionari e dell’elevata qualificazione. Richiesta laurea in una delle categorie di economia, oppure discipline economiche e sociali, ingegneria gestionale, matematica, scienze statistiche ed economiche o titoli equivalenti. La prova scritta prevede la conoscenza delle materie di diritto amministrativo, testo unico degli enti locali, nozioni sulla trasparenza mentre la prova orale consisterà in un colloquio interdisciplinare. La domanda deve essere presentata tramite il portale InPa, all’indirizzo www.inpa.gov.it entro il 15 marzo. Eventuali chiarimenti all’Ufficio Segreteria del Comune di Ronco-Scrivia, Corso Italia 7, C.A.P. 16019 – Ronco Scrivia (GE) – pec: [email protected]