Un fine settimana ricco di appuntamenti dal vivo nei locali

Tre live interessanti in questo weekend. Partiamo dal Big Boss Man dove torna stasera, a grande richiesta, il californiano Philip Franchini con la sua splendida band Brother John’s Jubilee che, con il loro caloroso ed energico blues, dalle influenze tipiche di New Orleans, sono pronti a caricare il pubblico di energia e positività. Il concerto inizia alle 22, ma prima si può cenare (dalle 20), per informazioni e per le prenotazioni è disponibile il numero di telefono 0187 302685 oppure il 342 5286661 inviando un messaggio Whatsapp.

Allo Smood - Sign Music desk di Ceparana, invece, un doppio appuntamento. Innanzitutto stasera per trasformare il venerdì in una nottata di progressive rock superlativo: a suonare saranno i Dominoes - Another way to Think Floyd, un super tributo ai mitici Pink Floyd. Una speciale serata dove celebrare i cinque cavalieri della psichedelia britannica Barrett, Mason, Waters, Wright e Gilmour. Ci penseranno Rod Garden leader e fondatore alla voce, poi completano la lineup Andrea Vezzoni e Magnani alle chitarre, Luca Minguzzi alla batteria ed il fratello Paolo al basso, oltre al nuovo arrivato nell’organico, alle tastiere, Alessandro Bugliani.

Domani sera, invece, arriva sul palco ceparanese la più grande tribute band di tutto il Nord Italia ai mitici Ac/Dc, gli Highway to Hell. Uno spettacolo unico con tutte le canzoni iconiche di una delle più grandi band hard rock della storia che, sebbene sia considerato universalmente come australiano, quasi tutti i suoi membri sono nativi britannici. Gli Ac/Dc sono tra i gruppi di maggior successo nella storia del rock: i loro album hanno venduto oltre 200 milioni di copie nel mondo, di cui oltre 71 milioni nei soli Stati Uniti. Per entrambe le serate allo Smood l’inizio del concerto è alle 22, con cena dalle 20.30. Per avere ulteriori informazioni (ma anche per le prenotazioni) è possibile rivolgersi al numero di telefono 328 7671213.

m. magi