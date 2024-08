Un dolce risveglio tra le note. Attesa per il concerto all’alba

L’ultima volta a Monterosso ci si era immersi nelle notte di ‘The Crisis’, un capolavoro di Ennio Morricone, celebre nella colonna sonora di ‘Sette anime’. E anche quest’estate, siamo sicuri, riuscirà ancora una volta a commuovere e stupire i presenti con la sua esibizione, l’Ensemble Symphony Orchestra diretta dal maestro Giacomo Loprieno. Nella melodia presentata nella precedente occasione, l’attenzione viene catturata da una nota inaspettatamente sbagliata, che sorprendentemente arricchisce l’esecuzione, rendendola ancora più toccante. "Quell’esibizione – affermano dalla pro loco di Monterosso – ci aveva lasciato un importante insegnamento: sono le nostre imperfezioni a renderci autentici e umani". Domani mattina molto presto, domenica, all’alba, precisamente alle 6, ecco la nota formazione toscana ad eseguire, al Molo dei Pescatori di Monterosso, il ‘Concerto all’Alba’. Un risveglio musicale accompagnato dal suono delle onde, seguito da una colazione per tutti i partecipanti. L’Ensemble Symphony Orchestra nasce in seno all’Orchestra Sinfonica di Massa e Carrara grazie alla fusione delle esperienze classiche e liriche di alcuni tra i migliori strumentisti italiani provenienti da importanti teatri nazionali quali il Carlo Felice di Genova, il Maggio Musicale Fiorentino, il Teatro Comunale di Bologna, l’Orchestra della Toscana, la Fondazione Toscanini di Parma e altri. Ad oggi è una delle Orchestre più conosciute nel panorama artistico nazionale, grazie ai molteplici progetti cui ha partecipato e gli artisti di fama internazionale e nazionale con cui ha collaborato. L’orchestra si è esibita nei più importanti teatri italiani, grazie alla versatilità ed alla attenzione che ha per ogni tipo di genere musicale: il suo repertorio spazia dalle arie d’opera tra le più conosciute alle colonne sonore di film di fama mondiale. Grazie, infatti, al coinvolgimento in molti progetti al fianco di solisti del jazz, del pop, del gospel, Ensemble Symphony Orchestra dimostra una straordinaria conoscenza dei linguaggi e delle strutture diverse da quelli classici, oltre che una notevole esperienza nel live amplificato.

Marco Magi