Un corso di formazione per manovrare autogru

Il Centro per l’impiego di Savona con Vernazza Autogru presenta il corso di formazione per operatori di autogru e piattaforme aeree. Il corso è indirizzato a un massimo di 12 persone con questi requisiti: disoccupato, in possesso di patente C o superiore, preferibile carta qualità conducente Cqc, domicilio a Genova o Savona. Il corso, completamente gratuito, si svolgerà a partire da lunedì 13 e avrà una durata di 160 ore con esame finale. Il corso consiste in una parte teorica al Polo Logistico di Vado Ligure e in una parte pratica al Centro Prova Autogru di Savona. Almeno il 40% dei partecipanti avrà, inoltre, la possibilità di proseguire all’interno della Vernazza Autogru l’attività formativa finalizzata all’inserimento in azienda. Presentarci con il cv al Centro per l’impiego di Savona martedì 7 novembre alle ore 15, confermando la presenza a [email protected]