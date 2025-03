Un coro di voci ribelli e senza paura. Le donne di ’Libera!’ da Sunspace

Dalla migrante Yusra Mardini all’iraniana Armita Geravand, dalla partigiana Luciana Romoli alla musicista curda Nudem Durak. E ancora, l’artista militante Franca Rame, la testimone di giustizia Lea Garofalo e la coraggiosa attrice Ilary Swank, in un coro di voci ribelli e tenaci che, a ogni replica, si va arricchendo in un cantiere aperto di ricerca e sperimentazione. È ‘Libera!’, lo spettacolo di Cecilia Lavatore e La Noce, che andrà in scena venerdì alle 21, nello spazio del Sunspace in via Sapri 68 alla Spezia, con ingresso libero. L’iniziativa è organizzata e promossa dalla Cgil e dal Coordinamento Donne della Cgil della Spezia.

L’autrice e interprete Cecilia Lavatore e la cantautrice La Noce, in ‘Libera!’, raccontano storie vere di donne che hanno risposto ai venti avversi, testimoniando verità altre da quelle egemoni, talvolta sacrificandosi per difendere i loro sogni e le loro idee. Da chi si è sottratta alla violenza domestica, a chi ha scelto di essere dissidente dei regimi dittatoriali, a chi ha lottato contro la mafia o i pregiudizi. L’alternanza tra i testi originali delle canzoni e i monologhi, accompagna gli spettatori dentro le scelte, le emozioni e i corpi di queste figure rappresentative di un universo femminile resistente e irriverente. La Noce è una cantautrice, la cui musica è caratterizzata da un sound blues electro-pop e da una voce potente, ricca di sfumature. Nata a Roma nel 1990, Libeatore è autrice, attrice, pubblicista e docente. Campionessa di Poetry Slam, oltre a ‘Mia sorella è figlia unica’, ha pubblicato ‘Citofonare Morabito. Voci di Corviale’ (2022), ‘Rame. Materiali per una termopoetica’ (2023), ‘Cabaret Decameron’ (2023) e ‘Carta e ossa’ (2024); questo mese, invece, uscirà il nuovo romanzo per Red Star Press dal titolo ‘Se non dovessi sentirmi’.

Lo spettacolo portato in tour da Cecilia Lavatore e La Noce è stato rappresentato in prestigiose location come il Teatro Puccini di Firenze e La Casa Internazionale delle Donne di Roma, in importanti eventi, tra cui la Fiera ‘Più Libri Più Liberi’ di Roma e lo ‘Sherwood Festival’ di Padova, nonché come opening di rinomati autori ed artisti quali Enrico Brizzi e Cristiano Godano. L’affluenza alle repliche e le recensioni della critica sono state finora entusiastiche. "Quest’anno, in occasione delle celebrazioni dell’8 marzo, abbiamo puntato su uno spettacolo teatrale di grande qualità, capace di parlare a donne e uomini di più generazioni – dice Francesca Tarantini, responsabile del Coordinamento Donne della Cgil spezzina – . Uno spettacolo che mette in scena voci e storie di donne di diverse realtà e Paesi, che commuove e fa pensare. Questo è il nostro contributo ad una giornata che deve essere di riflessione, lotta e condivisione".

Marco Magi