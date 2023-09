Un cartellone per tutti i gusti. L’Astoria svela la stagione di prosa

Angela Finocchiaro, Ugo Dighero e Marina Rocco, ma non solo nella Stagione di Prosa del Teatro Astoria di Lerici. La stagione partirà con l’anno nuovo, giovedì 4 gennaio con lo spettacolo ‘Cetra una Volta’ e si concluderà martedì 9 aprile con ‘Le memorie di Ivan Karamazov’, passando per ‘L’avaro’ con Ugo Dighero, il 19 gennaio, ‘Sogno di una notte di mezza estate’ per la regia di Jurij Ferrini il 27 febbraio, ‘Il calamaro gigante’ con Angela Finocchiaro, il 12 marzo, e ‘Maria Brasca’ con Marina Rocco il 26 marzo. A partire dal 16 ottobre sarà possibile per i vecchi abbonati rinnovare e scegliere il posto. Dal 24 ottobre sarà invece possibile comprare nuovi abbonamenti per chi desidera godersi la stagione teatrale in comodità con il posto assegnato e risparmiando sull’acquisto dei biglietti singoli. La stagione del teatro comunque non si esaurisce con il cartellone di prosa, ma conta anche delle rassegne collaterali. Dedicate alle compagnie locali come ‘Lerici in Palcoscenico’, alla scuola come ‘Infanzie a Teatro’ ed alle famiglie come ‘Tutti a Teatro’, oltre che al tradizionale concerto di Capodanno e, ad uno spettacolo, che anticiperà la stagione di prosa pensato come sensibilizzazione sul tema della violenza di genere.

"Sabato 25 novembre, il giorno dedicato alla violenza contro le donne – afferma Lisa Saisi, delegata alla Cultura – andrà in scena, fuori abbonamento, lo spettacolo ‘Figlio non sei più giglio’ con Mariella Nava e Daniela Poggi. Uno spettacolo che è un messaggio diretto, forte e chiaro sulla piaga della violenza sulle donne". Lo spettacolo prende spunto dalla lauda ‘Il pianto della Madonna’ di Jacopone da Todi e riporta la testimonianza di una madre il cui figlio è autore di violenza nei confronti di un’altra donna. A Natale, il 21 dicembre, ProDanza porterà in scena ‘Lo Schiaccianoci’, per la sezione balletto di ‘Lerici in Palcoscenico’, di cui fanno parte pure ‘Antigone’ dell’associazione Arthena di Angelo Tonelli il 27 aprile, ‘Bela fegua, a te lo digo me’ della compagnia teatrale Marilontani il 18 maggio e ‘Ti presento papà’ della compagnia A Sembiada della Serra il 25 maggio. Tre saranno invece gli spettacoli dedicati alle scuole: ‘I bestiolini’, ‘Celestino e la Luna’ e ‘Q come scuola’, mentre domenica 17 marzo per la rassegna Tutti a Teatro, ecco ‘Caro Lupo’.

Marco Magi