Un arcobaleno solo per Iris. Dolcezza da conquistare

Proprio come quel raro fenomeno di ottica atmosferica che, ad arco, appare nel cielo solo in presenza di particolari condizioni e che, se scorto, regala un’impagabile spettacolo di luce e di colori; così Iris – che il termine arcobaleno lo traduce con il suo nome, di origine greca – è dapprima altrettanto inafferrabile e sfuggente per rivelarsi poi, a chiunque sappia dimostrarsi suo sincero e paziente amico, vivace fonte di energia e affetto. Dall’indole timida e tanto timorosa, Iris è un bellissimo esemplare di incrocio segugio italiano a pelo raso di cinque anni. Il suo manto lucente, liscio e di colore fulvo – con alcune macchie bianche sul muso, sul petto, sulle zampe e sulla punta della coda – fa risaltare ancora di più la sua corporatura forte, muscolosa ma asciutta.

Le piace tanto correre, giocare e ricevere coccole e attenzioni, ma il suo carattere così vivace e affettuoso – tipico della razza con cui è incrociata – emerge soltanto ’in seconda battuta’; e cioè solo quando abbia acquistato fiducia e confidenza in chi le si avvicina. Molta della sua diffidenza è dovuta alla sua storia. Iris infatti è stata ritrovata tre anni fa sul nostro territorio, abbandonata e incinta. Arrivata quindi nel canile municipale della Spezia dove di lei si sono subito presi cura i volontari dell’associazione ’L’Impronta’; proprio qui in canile ha dato alla luce i suoi quattro cuccioli. Senza più cuccioli da crescere e rimasta nuovamente sola, Iris ora attende l’ultima delle adozioni: la sua. Sarà ripagare della fiducia.

Alma Martina Poggi