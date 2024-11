Un aiuto da Castelnuovo per costruire la scuola dei bambini in Senegal

Un ponte di solidarietà da castelnuovo Magra al Senegal per costruire una scuola per 400 bambini di Mbboul Souka. La giornata di domani, domenica, al centro sociale di Castelnuovo Magra mette insieme una catena di amicizia e solidarietà per sostenere l’associazione l’associazione di promozione sociale Touba. L’obiettivo è quello di raccogliere fondi per sostenere la comunità di Mboul Souka in Senegal. L’iniziativa vedrà la preziosa partecipazione dell’associazione “Gli amici del Giacó”, dello studio medico sarzanese TiRiabilita e del Lions club Sarzana. Sarà una giornata, quella con inizio alle 12.30 al teatro tenda della frazione di Colombiera, che metterà insieme cibo, musica, spettacolo, danza e naturalmente beneficenza per sostenere una causa molto importante. Partecipando all’iniziativa si potrà contribuire a dare sostanza al progetto di realizzazione che sta portando avanti l’associazione di promozione sociale Touba. Nel villaggio di Mboul Souka infatti si sta costruendo una scuola attrezzata per consentire a circa 400 bambini di studiare in una scuola ristrutturata e più dignitosa. Per ulteriori informazioni e per contribuire al progetto è possibile contattare il numero 339-3692524.

m.m.