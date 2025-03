Ultimi giorni per ’Pensieri d’artista’

Ultimi giorni al Camec per visitare la mostra ‘Pensieri d’artista - Sedici vite in cornice’, progetto de La Nazione legato all’omonima pubblicazione che è stata regalata ai nostri lettori lo scorso sabato. Fino a domenica sarà possibile visitare la collettiva al secondo piano del Centro di arte moderna e contemporanea. Ad esporre, utilizzando diverse tecniche e affrontando differenti tematiche, con lavori recenti o appositamente realizzati (in ordine alfabetico): Angéi e ‘Tutti gli elementi in perpetuo movimento’, Baricchi e ‘Babel 52’, Bellani e ‘Figure osservanti’, Benassi e ‘La Spezia 2025’, Braida e ‘Dimensione Scarlatta’, Casentini e ‘All Around’ (in prestito dalla collezione permanente del Camec), Colombani e ‘Tauromachia, Viaggio, Identità’, Cossu e ‘Tutti pazzi’, D’Anteo e ‘Gerarca silvestre’, Mismas e ‘Surfista’, Puliti e ‘L’onda’, Tacchini e ‘Maschera. Simbolo della vita’, Tedoldi e ‘Il fumatore’, Tomaino e ‘Castell’, Vaccarone e ‘Forma che muta’, Viani e ‘Rosso di luce’. Per ancora tre giorni si potranno vedere, orario 10-18. Info 0187 727530.