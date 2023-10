Ultima serata di ’Erpici’ al Castello Doria di Calice al Cornoviglio

Si chiude stasera, al Castello Doria-Malaspina di Calice al Cornoviglio, ‘Erpici’, la rassegna di spettacoli, poesia e parole pensata dai Mitilanti per i borghi della Val di Vara e realizzata, in collaborazione con Il Cigno e Cooperativa Zoe. Ospite della serata conclusiva Max Collini celebre voce degli Offlaga Disco Pax prima e di Spartiti poi, che porterà in scena le sue ‘Storie di Antifascismo senza retorica’. ‘Volevamo chiudere Erpici col botto – dichiarano i Mitilanti –e pensiamo di esserci riusciti". Lo spettacolo avrà inizio alle 19.