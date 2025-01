Ubriaco multato dalla polizia aggredisce gli agenti spalleggiato dagli amici

La Spezia, 9 ottobre 2021 – Droga abbandonata e alcuni ubriachi molesti, uno dei quali, spalleggiato da alcuni amici, ha reagito con violenza ai poliziotti tanto da meritarsi una denuncia.

Controlli straordinari anticrimine hanno visto impegnate in città, nella serata di ieri, le volanti della Questura, che, con l’ausilio di un’unità cinofila antidroga proveniente dalla questura di Genova, hanno perlustrato il centro cittadino, la zona della stazione ferroviaria e altre aree urbane già oggetto di segnalazioni e controlli.

Il dispositivo di polizia, in piazza Brin, ha riscontrato la presenza di due stranieri che, in evidente stato di ebrezza alcolica, disturbavano i passanti. Sottoposti a controllo, i due uomini sono stati identificati per cittadini senegalesi già noti per i numerosi precedenti, e sanzionati amministrativamente per l’ubriachezza molesta.

Poco lontano, all’angolo tra via Firenze e via Roma, il cane Nagut del reparto cinofili ha individuato la presenza di sostanza stupefacente nascosta tra il marciapiede e la sede stradale; gli operatori infatti, hanno recuperato e sequestrato, a carico di ignoti, circa 12 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish. Ora al vaglio ci sono le immagini delle telecamere per gli approfondimenti del caso.

Intorno alle 23 invece gli agenti hanno effettuato delle perlustrazioni nelle piazze Sant’Agostino e del Bastione, in via Galilei e via Gioberti dove, nella vicina galleria, hanno controllato numerosi ragazzi presenti. Nella circostanza, ad un giovane magrebino 18enne, con precedenti di polizia in materia di stupefacenti e reati contro il patrimonio, è stata contestata un’altra violazione amministrativa per ubriachezza molesta. Il giovane, particolarmente alterato, al momento della notifica, ha reagito strappando il verbale appena redatto a suo carico e ha cercato di farsi strada e allontanarsi, colpendo gli operatori con calci e pugni.

Uno volta condotto in Questura, a causa dell’aggravarsi del suo stato di alterazione dovuta verosimilmente anche all’assunzione di sostanze, lo straniero, dopo l’intervento dei sanitari del 118, è stato trasferito al Pronto soccorso dell’ospedale Sant'Andrea per le cure del caso. Anche all'ospedale il giovane ha continuato il suo comportamento oltraggioso e violento nei confronti degli operatori di polizia, che lo hanno denunciato per i reati di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Al vaglio degli investigatori ora però c'è la condotta di alcuni ragazzi, amici del fermato che hanno tentato, inutilmente, di ostacolare l’operato degli agenti in strada, con comportamenti che saranno nel dettaglio riferiti all'autorità giudiziaria.

Proprio questa mattina, il questore ha subito avviato l’istruttoria per la correlata irrogazione delle misure di prevenzione mirate proprio a sanzionare condotte illecite nei centri abitati e nei luoghi dello svago.

Marco Magi