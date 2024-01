Tutto pronto nel golfo per il 29° Befana Day

Si disputerà sabato 6 gennaio, secondo il format ormai ampiamente collaudato, la 29ª edizione del Befana Day organizzato dalla Società Vela asd della Spezia. Si tratta della classica regata dell’Epifania che anche quest’anno sarà indirizzata esclusivamente alla classe Ilca/Laser. n palio ci saranno il 29° Befana Day, il 7° Trofeo Marina del Canaletto, il 4° Trofeo Sanlorenzo e il 3° Trofeo Birrificio del Golfo.

Il campo di regata, delimitato nell’apposita ordinanza della Capitaneria di porto, sarà considerato impegnato dalle 11 alle 16.30, nella rada interna del porto. Come al solito gli organizzatori hanno deciso di non distribuire coppe ma graditissimi premi tecnici, premi a sorteggio (una randa Ilca 6, una sacca porta alberi, una sacca timone e deriva e altro) e premi speciali. Ci saranno per tutti cioccolata calda, pizza e farinata, focaccia e birra.