"Tutti insieme per combattere l’abbandono di animali in estate"

"E saremmo noi le Bestie": è lo slogan scelto per la nuova campagna di comunicazione contro l’abbandono degli animali realizzata da Regione Liguria in collaborazione con Alisa e Autostrade per l’Italia che partirà dal 31 luglio in tutto il nostro territorio. Ne parliamo con il presidente dell’ente ligure Giovanni Toti.

1 C’è ancora bisogno di questi appelli ?

"Purtroppo chi abbandona e maltratta gli animali commette un’azione ignobile oltre a dimostrare una grave mancanza di responsabilità, umanità e senso civico. Ma oltre alle considerazioni morali l’abbandono è un reato penale che può essere punito con l’arresto".

Qual è l’azione svolta da Regione Liguria?

"Siamo da sempre vicini agli amici a quattro zampe e ci impegnamo con i fatti a prevenire un fenomeno che purtroppo tende ad aumentare in estate. Ringrazio Autostrade per l’Italia e le Asl per essersi fatte portavoce di un tema così importante".

Come si svilupperà la campagna promozionale ?

"Uniremo i media tradizionali e digitali i siti web e social media di Regione Liguria e delle Asl ma anche affissioni sul territorio e manifesti pubblicitari sulle autostrade. Autostrade per l’Italia parteciperà mettendo a disposizione 21 schermi Infomoving nelle 13 aree di servizio di Aspi in Liguria".