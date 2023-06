Tutti al mare a ripulire le spiagge Alunni del comprensivo all’opera

Prosegue l’attività del Comune di Levanto e delle scuole dell’Istituto comprensivo “Isa 23” sul territorio della cittadina rivierasca per sensibilizzare gli studenti al rispetto e alla conservazione dell’ambiente. Nell’ambito del progetto che prevede l’adozione di una spiaggia per farla conoscere, valorizzarla e renderla fruibile in modo sostenibile, nella mattinata di mercoledì 31 maggio le classi quarte della scuola primaria di Levanto sono state coinvolte nella pulizia della spiaggia di “via au mou” (lo storico arenile dei levantesi posto tra lo scoglio della Pietra e la scogliera sottostante villa Agnelli). L’importanza di esplorare l’ambiente, percepirlo, conservarlo e riprogettarlo fa parte di un percorso che si concluderà sabato 10 giugno quando sempre le classi quarte saranno impegnate in un’attività di “orienteering urbano” nel centro storico di Levanto. Positivo il commento dell’assessore all’Istruzione, Federica Lavaggi, intervenuta alla giornata di pulizia della spiaggia: "Questo è un progetto che il Comune ha sostenuto perché ha l’obiettivo di stimolare i bimbi a intraprendere attività concrete in difesa dell’ambiente e dell’ecosistema al fianco degli adulti e che per i più piccoli rappresentano un punto di riferimento imprescindibile e che quindi devono impegnarsi per trasmettere quei valori che i giovani dovranno difendere e a loro volta diffondere"