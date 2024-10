"Tutelare l’ambiente. E incentivi ai giovani"

Non ha mai avuto esperienze in politica, ma ha deciso di fare il grande passo con la lista Andrea Orlando Presidente: Leonardo D’Imporzano, divulgatore scientifico, impiegato in una farmacia, è pubblicista, sub e presidente dell’associazione 5Terre Academy. "Cercherò di sostenere il nostro candidato e di impegnarmi per i temi a me più cari: ambiente, mare e cultura".

Mare e ambiente sono profondamente connessi. Come cambierebbe quanto fatto dal centrodestra in questi settori?

"Hanno pensato di dargli un prezzo e metterli in vendita, ma vanno tutelati e valorizzati senza stravolgerne le peculiarità; ciò che volevano fare alla Palmaria è emblematico. Certi beni andrebbero messi in sicurezza e valorizzati rispettando la natura. Le aree marine andrebbero ulteriormente protette; per il territorio, invece, servirebbe una visione di insieme. Faccio l’esempio delle 5 Terre, con il turismo di massa e il retro vallata abbandonato. Si dovrebbe puntare su uno sviluppo comune".

E riguardo alla cultura, cosa auspica per la Liguria?

"Introdurre una tessera per sconti e accesso gratuito per i giovani nei musei e attività culturali, puntando meno sui grandi eventi e più sulla quotidianità. Questo non deve essere un settore da vendere ai turisti o subappaltare come accaduto a Spezia, ma da sostenere puntando su associazioni, teatri e attività museali. Bisognerebbe riprendere un dialogo con la Marina, per valorizzare gli spazi non interessati dal piano Basi Blu".

Lei è sub: che pensa del Polo Nazionale della Dimensione Subacquea?

"Senz’altro lo vedo come un’occasione, che porta sviluppo e occupazione giovanile".

Chiara Tenca