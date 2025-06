Riaperto il tunnel Madonna della Guardia, fondamentale per il Levante spezzino

Genova, 23 giugno 2025 – “È una giornata molto bella: la riapertura definitiva di questa galleria rappresenta il raggiungimento di un traguardo fondamentale per il Tigullio e il levante spezzino, con un investimento molto significativo di quasi 30 milioni di euro da parte di Anas. La chiave per arrivare qui è stato il dialogo costante con il territorio: in questi anni abbiamo condiviso ogni fase di avanzamento dei lavori, a partire dall’avvio ad ottobre del 2023 e valutando anche, in alcuni periodi, l’opportunità di dilatare parzialmente i tempi del cantiere per ridurre il più possibile i disagi per cittadini e turisti”. Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone, intervenuti insieme al viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi, ai sindaci di Castiglione Chiavarese Giovanni Collorado e Maissana Egidio Banti, altri rappresentanti istituzionali del territorio e i tecnici di Anas e alla riapertura definitiva della galleria 'Madonna della Guardia' lungo la SS523 ‘Del colle di Centro Croci’. Il tunnel è stato oggetto di un complesso intervento di adeguamento impiantistico e strutturale con un investimento di circa 30 milioni di euro.

“Grazie al lavoro fatto dal tavolo tecnico tra Regione, Anas, Città Metropolitana, Provincia della Spezia e Comuni coinvolti, in questi anni di lavori molto complessi da parte di Anas, abbiamo affrontato e superato fasi molto complesse – prosegue l’assessore Giampedrone – tra chiusure totali o in orario notturno e sensi unici alternati con evidenti disagi per la popolazione che ringrazio per il senso di collaborazione dimostrato e a cui siamo felici di restituire oggi un’infrastruttura completamente rinnovata. Abbiamo studiato insieme le sospensioni dei lavori, ad esempio in corrispondenza di periodi di festività, per cercare comunque di favorire i flussi turistici verso queste zone bellissime del nostro entroterra”.

“Un intervento complesso di adeguamento impiantistico e strutturale – aggiunge il viceministro a Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi – , che restituisce al territorio una galleria rinnovata sotto il profilo della sicurezza e dell’efficienza. Ringrazio il personale di Anas, i tecnici e le imprese per l’impegno dimostrato. Continuiamo a lavorare perché la Liguria possa contare su infrastrutture adeguate alle sue esigenze di mobilità e sviluppo".

“Credo di dover ringraziare, anche a nome dei colleghi dell’Alta Val di Vara e delle popolazioni, la Regione, Anas e le maestranze che hanno lavorato per ammodernare la galleria di Torza, cosa mai avvenuta in precedenza – commenta Banti -. Sistemazioni e nuovi impianti rendono ora questo traforo un manufatto all’avanguardia, anche in particolare sotto il profilo della sicurezza. Mi auguro che tutto questo, già nella nuova stagione estiva, possa incrementare le presenze turistiche in alta valle e i collegamenti, sempre preziosi, tra l’entroterra e la costa del Tigullio”.

“A nome dell’amministrazione comunale di Castiglione Chiavarese desidero esprimere un sincero ringraziamento al presidente della Regione Liguria Marco Bucci, all’assessore regionale Giacomo Giampedrone, ad Anas e al viceministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi per l’impegno concreto che ha portato alla riapertura definitiva della galleria Madonna della Guardia lungo la SS 523 'del Colle di Cento Croci', tra Castiglione Chiavarese e Maissana – dichiara il Collorado – . Un’opera attesa e strategica per la nostra viabilità e per la sicurezza dei cittadini, frutto di una collaborazione efficace tra istituzioni”.