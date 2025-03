Trump attraverso lo specchio dell’ex ministro alla Cultura Sangiuliano

Un focus dedicato all’attuale politica estera. Con questo spirito, venerdì alle 17.30, nella sala consiliare della Provincia, Gennaro Sangiuliano, giornalista e scrittore (ministro della Cultura dal 2022 al 2024), presenterà il suo libro ‘Trump. La rivincita’ dialogando con Francesco Maria Del Vigo, spezzino vicedirettore del Giornale. "In un periodo storico in cui la politica mondiale è sempre più complessa e sempre più presente nelle nostre vite quotidiane, ospitiamo la presentazione del libro di Gennaro Sangiuliano – dichiara il presidente della Provincia e sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini –. Un libro che offre una chiave di lettura essenziale per comprendere uno dei personaggi più influenti della politica contemporanea. Un’occasione per approfondire non solo temi di politica interna degli Stati Uniti, ma anche sul suo impatto globale e sulle dinamiche che modellano gli equilibri internazionali, offrendo spunti di riflessione per tutti noi. Un ringraziamento a Gennaro Sangiuliano per aver accettato il nostro invito e all’Ambasciatore della Città della Spezia nel mondo, Carlo Alberto Biggini, che, con il suo supporto, ha reso possibile questa iniziativa". La vittoria di Trump per la seconda volta ha spiazzato un po’ tutti. Ma l’America è la terra dove può accadere l’impensabile. E così nel novembre 2024 Donald Trump è stato rieletto Presidente degli Stati Uniti dopo l’interruzione di un mandato, secondo uomo nella storia a riuscirci. Ma chi è davvero Trump? Per rispondere occorre partire da lontano. In questa edizione aggiornata della sua biografia, Gennaro Sangiuliano offre il racconto, senza sconti e pregiudizi, delle vicissitudini personali, imprenditoriali e politiche di Donald Trump, dalle origini familiari fino alla seconda vittoria alle elezioni presidenziali: la storia di un uomo in grado di cogliere come pochi altri il senso del suo tempo. Dopo i saluti di Peracchini e Biggini, con Del Vigo a moderare, la presentazione di Sangiuliano. L’ingresso è libero.

m. magi