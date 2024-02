Truffe in aumento. Come difendersi

Troppi i casi che stanno avvenendo anche nella nostra città, con numerosi anziani raggirati, e per questo l’associazione I Fanti da Ciapa – in collaborazione con il corpo della polizia locale della Spezia – organizza oggi, dalle 15.30 alle 17.30, un incontro per sensibilizzare ed informare la cittadinanza sul tema delle truffe. Appuntamento nella sede del sodalizio situata in via Genova 159. "Un tema molto importante soprattutto per le persone più anziane", informano dal direttivo composto da Paolo Gioviali, Adriana Botto, Daniele Picelli, Marco Monelli, Elisabetta Baffico, Patrizia Attanasio e Luciano Scatta.