Troppi escursionisti, scatta il senso unico sul percorso Verde Azzurro

Contro l’afflusso incontrollato di turisti, sul sentiero Verde Azzurro torna il senso unico. La decisione è stata presa venerdì dal consiglio direttivo del Parco nazionale delle Cinque terre, cnon l’obiettivo di garantire il rispetto della capacità di carico sui sentieri al fine di preservarne l’integrità. Nelle giornate del 25, 26, 27, 28 aprile, e 1 maggio – con possibile mantenimento della misura per i giorni 4 e 5 maggio – l’entrata al tratto di sentiero che unisce Monterosso e Vernazza consentita solo con accesso da Monterosso, nella fascia oraria tra le 9 e le 14, dove si registra il picco di visitatori. Il tratto presenta passaggi a larghezza ridotta e con sviluppo ripido, fattori che in caso di grande affluenza potrebbero determinare code e situazioni potenzialmente critiche. L’ingresso al sentiero nei giorni di applicazione del senso unico sarà consentito esclusivamente con partenza da Monterosso ed uscita a Vernazza proprio per evitare l’incrocio di flussi di camminatori nella fascia oraria di maggiore fruizione.

"Un sistema che la scorsa stagione ha consentito a migliaia di ospiti di apprezzare la meraviglia del nostro territorio in assoluta sicurezza" spiega la presidente Donatella Bianchi. Il primo controllo in ingresso al sentiero Verde Azzurro avverrà da Monterosso, con due presidi, uno in prossimità del centro storico in direzione Punta Corone e l’altro in prossimità del punto informativo del Parco; lato Vernazza i presidi saranno distribuiti lungo i tre punti di accesso al sentiero nella via principale del paese e al punto informativo del Parco, in località Lama. La sicurezza resta prioritaria e verrà garantita anche dai controlli su abbigliamento e calzature adeguate, ai varchi di ingresso dei principali sentieri. Per quanto riguarda l’altro tratto del sentiero Sva da Corniglia a Vernazza la percorrenza sarà consentita in entrambe le direzioni, così come su tutta la rete sentieristica del Parco, formata da 130 chilometri di percorsi.