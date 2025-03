"Troppe discariche, il Comune fa ambientalismo solo di facciata"

Una discarica abusiva all’ingresso dell’ex cava Filippi a Castelnuovo Magra A segnalare le condizioni indecorose e ben visibili dalla via Aurelia, dell’accesso alla cava da anni in disuso, ma un tempo nota prima per l’estrazione dell’argilla e poi per lo scarico di residui della lavorazione del marmo, è l’opposizione consigliare di Castelnuovo Magra, che ha presentato un’interrogazione sull’argomento. "Si tratta dell’ennesima discarica abusiva – spiegano i consiglieri comunali Gherardo Ambrosini e Martina Tonelli (Castelnuovo civica) e Marzio Favini e Manuele Micocci (RicominciAmo Castelnuovo) – provocata certamente da cittadini incivili che vanno perseguiti. Ma cresciuta anche grazie ad una amministrazione che si vanta di premi immeritati ma rinuncia completamente al suo ruolo di vigilanza del territorio amministrato". Un ammasso di rifiuti posizionato in una zona centrale del territorio comunale, vicina a numerosi esercizi commerciali e ben visibile a chiunque come sottolinea la stessa minoranza. "Una situazione di degrado ben nota che non è certamente spuntata ieri". I rappresentanti della minoranza consigliare castelnovese , tornando a polemizzare sul premio di Comune Plastic Free recentemente ottenuto da Castelnuovo Magra, puntano il dito sull’amministrazione della sindaca Katia Cecchinelli, accusandola di scarsa attenzione al territorio e di promuovere un ambientalismo soltanto di facciata. "Torniamo a chiedere all’amministrazione comunale di lavorare concretamente per migliorare l’ambiente e il territorio – proseguono i gruppi di Castelnuovo civica e RicominciAmo Castelnuovo – invece di perdere tempo dietro un ambientalismo di facciata a cui oramai, non crede davvero più nessuno".

E.S.