Trionfa il francese Berla al Sea Film Festival 2023

Nell’auditorium dell’Autorità di sistema portuale sono stati proclamati i vincitori delle tre categorie di concorso in gara al SeaFilmFestival. La seconda edizione del festival cinematografico dedicato al mare si è conclusa e tra le decine di filmati provenienti da tutto il mondo, ad aggiudicarsi il titolo assoluto – oltre a quello della categoria Professioni marine – è il francese Stephane Berla con il video d’animazione ‘King of Sea’, un racconto struggente di un padre che, da pescatore, si allontana dalle coste della Bretagna perdendosi nel mare e, successivamente, anche il figlio seguirà le sue orme.

Primo nella categoria Storia e Letteratura è stato lo statunitense Max Romey con il filmato dal titolo ‘If you give a beach a bottle’, che mostra al pubblico le conseguenze dell’abbandono di rifiuti di plastica in un luogo ‘apparentemente’ incontaminato come l’Alaska. Il vincitore della sezione Ambiente Marino è stato invece lo spagnolo David Sanchez Carretero con ‘The Same Dream’, il messaggio che un bimbo, in attesa di effettuare il suo battesimo dell’acqua, invia al papà subacqueo. Il SeaFilmFestival, legato al suo territorio di ‘nascita’, ha premiato inoltre con menzioni onorarie due filmati spezzini: il primo, ‘Sealife in Cinque Terre’, di Leonardo D’Imporzano come migliore filmato del territorio; ed il secondo, ‘In that dying of the day and in the birth of the evening’ una videopoesia di Iris Vignola. Sono state poi assegnate altre due menzioni speciali: la prima per il miglior filmato realizzato da una scuola, alla professoressa Erika Mioni per ‘Blue Paths’, progetto interscolastico che ha visto la partecipazione di più studenti impegnati nello studio della biodiversità marina tra le coste spezzine e toscane; la seconda, per il miglior filmato caratterizzato da un particolare contenuto a tema sociale, che vede il mare come spazio di inclusione: il corto premiato è ‘Coralli’ di Maria Matilde Fondi e Valentina Bizzantino (Carrara).

Marco Magi