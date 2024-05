Tributo allo Smood per 883 e Pezzali

Max Pezzali è uno dei cantautori più seguiti del panorama musicale italiano, con oltre 7 milioni di dischi venduti nel corso della sua carriera. Sul palco dello Smood – Sign music desk di Ceparana, arrivano per la prima volta gli 88sedici, 883 & Max Pezzali tribute band. Un goliardico tributo adolescenziale di cinque simpatici manigoldi, così si autodefiniscono i ragazzi del gruppo. Saranno presentati tutti gli intramontabili successi di Pezzali & company, che nel corso della carriera, in cui ha pubblicato complessivamente 21 album e 61 singoli, ha ricevuto svariati premi tra cui tredici Telegatti e trionfato tre volte al Festivalbar. Si potrà così rivivere, in particolare, tutta la magia degli anni Novanta e dei grandissimi 883, con tutte le hit che tutti conosciamo: dagli inizi con ‘Hanno ucciso l’uomo ragno’, a tutto il resto, con ‘Nord Sud Ovest Est’, ‘Gli anni’, ‘Come mai’, ‘Sei un mito’, ‘Tieni il tempo’, ‘Una canzone d’amore’, a tanto tanto altro. Nel locale ceparanese di via Vecchia si inizia a partire dalle 22 (cena dalle 20.30). Ulteriori informazioni sono disponibili contattando il numero 328 7671213 (anche per le eventuali prenotazioni).