Tributo ai Queen da Smood con i Radiogaga

Dopo il forzato stop per l’allerta arancione, che aveva fatto temere il peggio e che per giusta precauzione aveva fatto annullare i due concerti dello scorso week end, U2 Tribute e Dominoes Pink Floyd Tribute, allo Smood Sign Music Desk di Ceparana, torna la grande musica dal vivo. Saranno infatti i Radiogaga, tribute band dei Queen fra le più famose e longeve, a calcare stasera il palco del locale che continua a palesarsi, sempre più, quale punto di riferimento provinciale della live music. "La band genovese attiva da un ventennio – afferma il direttore artistico Stefano Ricci – arriva caricata a molla per offrire al già numeroso pubblico di appassionati, che ogni fine settimana si assiepa intorno al palco, uno straordinario show dove per circa due ore, Giorgio Pezzi, nelle vesti di Freddie, incanterà i presenti attraverso la sua incredibile somiglianza vocale degna del miglior Mercury. Una band ricca di storia che i buongustai della live music non perderanno assolutamente". L’appuntamento per l’inizio del concerto è fissato per le 22 (in precedenza la cena), in questo modo si riprenderà il cammino intrapreso dalla gestione del nuovo corso, che vede nel calendario dello Smood di via Vecchia, una programmazione di primo piano. Informazioni al 328 7671213.

m. magi