Tribuna dello stadio Picco: ok della commissione di vigilanza

La Spezia, 21 agosto 2024 - La Commissione provinciale di Vigilanza, riunita il 13 agosto, ha constatato il completamento dei lavori di allestimento degli ulteriori spazi del settore Tribuna, già resi fruibili a decorrere dal 10 maggio, e si è espressa in maniera favorevole per l'agibilità dell'impianto sportivo e per l'apertura al pubblico della nuova Tribuna nella sua interezza.

Per effetto della determinazione assunta, la capienza complessiva dello stadio 'Alberto Picco' viene rideterminata in 12.037 posti a sedere, così suddivisi: Tribuna 970 posti, Sky Box 64 posti, Field Box 231 posti, Tribuna Stampa 74 posti, Distinti 3207 posti, Curva Ferrovia 4014 posti, Curva Piscina Locali 1977 posti, Curva Piscina Ospiti 1500 posti.

Inoltre, la Commissione provinciale di Vigilanza ha espresso parere favorevole al progetto preliminare relativo alla conformazione provvisoria che lo stadio 'Alberto Picco' dovrà adottare in concomitanza con la chiusura al pubblico della Curva Ferrovia per la realizzazione dei previsti lavori di copertura.

Lo Spezia calcio intende ringraziare Regione Liguria, il Comune della Spezia, la Provincia della Spezia, il Comando provinciale dei vigili del fuoco, la Questura della Spezia, l'Asl 5 'Spezzino' e i loro rappresentanti, per la collaborazione e l'impegno profuso nel garantire le opere di ammodernamento dello stadio e la sua agibilità in conformità ai parametri richiesti.