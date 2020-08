La Spezia, 16 agosto 2020 - Affluenza eccessiva, insomma: troppi viaggiatori. Impossibile dunque garantire il mantenimento delle distanze di sicurezza come da norme anti Covid. Ecco perché quest'oggi il regionale La Spezia-Parma delle 12,26 è rimasto fermo in stazione alla Spezia per circa un'ora, in attesa dell'arrivo di due autobus sostitutivi diretti a Parma senza fermate intermedie. Il treno è poi partito intorno alle 13,30.

