Trecento tesori inediti al Museo del Sigillo. Oggi il taglio del nastro

Trecento sigilli inediti della collezione civica che annovera nel suo percorso espositivo più di 1800 esemplari frutto delle donazioni Capellini e Fiocchi Banfi, saranno svelati, per la prima volta, al Museo del Sigillo. Il rinnovato allestimento museale e il ricco programma di eventi sono previsti da oggi a domenica per un grande rilancio del museo. Il museo, originariamente sviluppato su tre sale, è stato ampliato grazie all’inclusione di un quarto ambiente collocato all’inizio del percorso e destinato ad un’esposizione cronologica dei sigilli, che procede dalle sue origini fino all’epoca moderna. Anche la seconda sala è stata parzialmente rivisitata, prediligendo invece un criterio tipologico: le numerose vetrine ospitano nuclei di sigilli accomunati dalla natura del materiale di cui sono costituiti o perché sono riconducibili ad un linguaggio artistico che li caratterizza fortemente, o ancora ad una tematica prediletta. Nei tre giorni verranno organizzati, al Museo del Sigillo e nella Biblioteca Speciale d’Arte e di Archeologia, incontri e laboratori dedicati a coinvolgere i visitatori in alcune delle molte tematiche che la collezione offre, in particolare per cimentarsi nella realizzazione di un sigillo orientale e avvicinarsi all’arte calligrafica, provando in prima persona l’incisione della pietra saponaria e la scrittura con carte e inchiostri calligrafici. Nel dettaglio, dopo l’inaugurazione di oggi, alle 17.30, del nuovo percorso espositivo alla presenza del sindaco Pierluigi Peracchini, con visita guidata a cura di Barbara Viale, dopo dalle 10 alle 13.30 il il laboratorio di sigillografia orientale a cura di Sandro Donadio, poi dalle 15 alle 18.30 il seminario di calligrafia sino-giapponese curato da Bruno Riva con Katia Bagnoli. Infine, domenica, dalle 10 alle 13.30 il laboratorio di scrittura romana su papiro e sigillatura con cera a cura di Anna Nancy Rozzi e dalle 16 alle 17.30, il laboratorio di scrittura geroglifica su papiro, consigliato per bambini, curato del Servizio didattica dei Musei civici.

Marco Magi