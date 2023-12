Tre serate con la street photography

Conclusa la prima parte di ‘OnPhotography’ dedicata al fotogiornalismo, con protagonista Claudio Pistelli, l’associazione Startè propone da stasera, alle 21, tre appuntamenti dedicati alla Street Photography. Sarà Cesare Salvadeo a spiegare le particolari modalità con cui catturare immagini per strada, forte di una vera e propria specializzazione in questo particolare settore fotografico. Oltre alla parte teorica, i partecipanti all’iniziativa sono chiamati a cimentarsi sul campo realizzando immagini in tema alle sessioni che, oltre a quelle del fotogiornalismo e della fotografia di strada, prevedono una dedicata al ritratto. Nella prima tappa di stasera si introdurrà la streetphotography, la definizione del genere, la storia, confronto con il reportage e il fotogiornalismo, la finalità, la progettualità, i grandi maestri del passato e contemporanei, proiezione di esempi e lettura delle immagini, con l’assegnazione di un compito fotografico con finalità di lettura e valutazione negli appuntamenti successivi. Nella seconda tappa si opera con la streetphotography, gli strumenti tecnici più adeguati, comportamento sul campo, l’aspetto caratteriale, i trucchi del mestiere, gli aspetti giuridici, proiezione di esempi e lettura delle immagini. Nella sessione conclusiva la lettura e la valutazione delle immagini prodotte dai partecipanti, i consigli e le correzioni, i concetti di forma e contenuto e la loro interazione, la proiezione di immagini e relativa discussione generale, considerazioni finali e conclusione del percorso. Al termine delle tre sessioni saranno selezionate alcune immagini per realizzare una mostra fotografica che sarà ospitata da Startè che ha organizzato l’evento in piazza Europa 16. Info allo 0187 875839 e a [email protected].

m. magi