Tre milioni e mezzo di euro per l'economia locale dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria

Turismo, agroalimentare, economia del mare, digitalizzazione e molto altro: tanti i settori a cui saranno destinati i tre milioni e mezzo di euro stanziati dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria per il 2025, un plafond che sarà messo a servizio dell’economia locale e dello sviluppo delle imprese grazie a interventi finalizzati ad hoc. L’entità di questo fondo è stata resa nota ieri, in concomitanza con l’approvazione del bilancio da parte del consiglio camerale riunitosi ieri a palazzo Lamba Doria a Savona. "Siamo in linea con quanto programmato all’inizio dell’attuale consiliatura camerale – ha commentato il presidente Enrico Lupi –; l’ente mette in campo anche per il 2025 un cospicuo plafond di risorse finanziarie per svolgere al meglio l’azione di sostegno alle imprese dei propri territori".

Questi i principali ambiti di intervento e le relative tranche: turismo e cultura (828 mila euro), supporto al sistema produttivo del territorio e lo sviluppo delle filiere, in particolare quella agroalimentare e l’economia del mare (773 mila euro), digitalizzazione (543 mila euro), orientamento al lavoro e alle professioni (320 mila), internazionalizzazione delle imprese (413 mila), sviluppo d’impresa (320 mila), informazione economica (90 mila), ambiente e lo sviluppo sostenibile (203 mila) e servizi anagrafico-certificativi e tutela della legalità (58 mila). Al piano triennale degli investimenti sono stati destinati 4,8 milioni per l’acquisto della nuova sede della Spezia e 1,3 per la manutenzione straordinaria degli immobili. Nel corso della riunione, il consiglio camerale ha anche nominato i componenti del nuovo collegio dei revisori dei conti, che resterà in carica dal 19 dicembre 2024 al 18 dicembre 2028; componenti effettivi: Ruggero Reggiardo designato dal ministro dell’Economia e delle finanze, con funzioni di presidente, Giorgio Maria Tosi Beleffi, designato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy (componente effettivo), Mara Bertaina designata dal ministro dell’Economia e delle finanze (componente supplente). Poiché il terzo revisore effettivo non è stato ancora designato dal presidente della giunta della Regione Liguria il consiglio ha infine stabilito di nominare la Bertaina quale componente effettivo, in attesa della nomina di competenza regionale.