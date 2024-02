Tre artisti spezzini in mostra a Napoli nella collettiva ’Risvolti’

Tre artisti spezzini in mostra a Napoli, nell’esposizione collettiva di poesia visiva ‘Risvolti: 20 anni di linguaggi in movimento’, a cura di Carlo Bugli e Giorgio Moio. Parliamo del vivente Michele De Luca e degli scomparsi Fernando Andolcetti, e Mauro Manfredi (fondatori della Galleria Il Gabbiano). L’inaugurazione è prevista oggi, alle 17 a Movimento Aperto in via Duomo 290 (info al 333 2229274), poi rimarrà aperta fino al 28 febbraio. Nel settembre 1998 è uscito il primo numero della rivista ‘Risvolti’, quaderni di linguaggi in movimento, fondata e diretta da Moio, che ha avuto nel corso della sua pubblicazione una dimensione internazionale. Di ‘Risvolti’, una rivista cartacea con sottotitolo ‘quaderni di linguaggi in movimento’, sono usciti 23 numeri, alcuni a colori, con diverse pubblicazioni e azioni collaterali, lettere testimonianze, recensioni che, essendo di gran mole, per darne conto occorrerebbe un enorme lavoro di trascrizione. In mostra quarantadue opere spedite dagli autori durante l’esistenza di ‘Risvolti’ (attiva fino al 2017), che vanno dal 1992 (Mauro Manfredi, unico così ‘vecchio’) fino a Luc Fierens, il più ‘giovane’. A conclusione della collettiva verrà pubblicato un catalogo, introdotto da un testo di Stefano Taccone (presente al vernissage). In mostra, oltre agli spezzini, anche Paolo Albani, Vittore Baroni, Carla Bertola, Tomaso Binga, Irma Blank, Franco Capasso, Luciano Caruso, Sergio Cena, Anna Boschi Cermasi, Vitaldo Conte, Mauro Dal Fior, Pasquale Della Ragione, Marcello Diotallevi, Fernanda Fedi, Bartolomè Ferrando, Luc Fierens, Alfio Fiorentino, Giovanni Fontana, Gino Gini, Elisabetta Gut, Emily Joe, Oronzo Liuzzi, Arrigo Lora Totino, Ruggero Maggi, Franco Magro, Stelio Maria Martini, Enzo Miglietta, Marisa Papa Ruggiero, Giancarlo Pavanello, Giuseppe Pellegrino, Michele Perfetti, Lamberto Pignotti, Franco Piri Focardi, Daniele Poletti, Alberto Rizzi, Gian Paolo Roffi, Eugenia Serafini, Alberto Vitacchio e Ted Warnell.

Marco Magi