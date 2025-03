Tre appuntamenti a marzo, si inizia con ’Mia’ di Melania Corradini

Tre appuntamenti a marzo per la ‘Libriamoci - Autori del Golfo’, una parte della quattordicesima edizione di ‘Libriamoci. Leggere ovunque, leggere comunque’ dedicata agli autori spezzini. La partecipazione a tutti gli eventi è gratuita e libera fino ad esaurimento posti.

Prima tappa martedì 11 marzo alle 17.30 alla biblioteca Beghi dove Melania Corradini presenta il suo libro ‘Mia’: il romanzo nasce come primo volume di una trilogia thriller scritta dalla spezzina appassionata del genere giallo-noir. La trama principale, che fa da filo conduttore, è una indagine sui delitti di un sanguinario serial killer che terrorizza la città della Spezia e tutto il Golfo dei Poeti. A questa trama principale si intreccia la storia di Mia, una ragazza che vive una situazione complicata e conflittuale con il fratello Giorgio, un disadattato alcolista che ha alle spalle, come la sorella, una tragedia familiare. Con l’autrice dialoga Gian Luigi Ago.

Si passa poi a giovedì 20 marzo alle 17.30 alla biblioteca Mazzini con Marco Angella a presentare il suo libro ‘La Lunigiana in dieci ritratti’. La Lunigiana, naturalmente, è il filo conduttore di questo volume, che raccoglie una serie di interviste rivolte a intellettuali che hanno segnato gli studi sul territorio nel corso degli anni. L’autore (che dialogherà con Rina Gambini) rivolgendosi a ricercatori di storia, etnografia, archeologia, antropologia, archivistica, arte, filosofia, arti visive, riesce ad indagare l’anima identitaria della Lunigiana.

Infine, mercoledì 26 marzo, alla stessa ora, si torna alla Beghi per ‘Storie discutibili’, libro di Leonardo Saviano: diciotto brevi storie e sotto-storie dedicate ad altrettante canzoni o colonne sonore. È l’autore stesso (che dialogherà con Francesca Sabatini), nell’introduzione, a consigliare di leggere i racconti ascoltando i pezzi musicali suggeriti. Tra il serio e l’ironico l’autore propone in forma sbrigliata e concisa brevi storie da portare in tasca scritte per divertire chi le ha scritte e chi le legge.

m. magi